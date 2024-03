Crimea, colpita e abbattuta dagli ucraini una nave militare russa: «Ci sono morti e feriti»

L’attacco nella notte con droni marini al pattugliatore russo Sergiy Kotov, Nessuna reazione per ora da Mosca

Le forze ucraine hanno colpito e affondato questa notte al largo della Crimea il pattugliatore russo Sergiy Kotov. L’azione sarebbe stata condotta dall’intelligence militare di Kiev con droni marini Magura V5. La nave militare russa, che stazionava nello Stretto di Kerch, avrebbe subito seri danni a entrambi i lati di poppa, colando poi a picco. «Ci sono morti e feriti», ha detto a Radio Free Europe il portavoce dell’intelligence militare ucraina Andrii Yusov, precisando che il bilancio completo dell’accaduto è però ancora in fase di evacuazione. Le autorità russe non hanno per il momento commentato l’episodio. Secondo i media ucraini, che citano sempre l’intelligence militare del Paese, la nave distrutta vale circa 65 milioni di dollari.

