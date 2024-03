Jeff Bezos supera Elon Musk: ora è lui l’uomo più ricco del pianeta. Ecco a quanto ammonta il loro patrimonio

Settimana amara per Elon Musk: il patron di Tesla, X e Neuralink si è appena visto superare per la prima volta da oltre due anni da Jeff Bezos nella classifica degli uomini più ricchi del pianeta. A tenere i conti è il Bloomberg Billionaire Index, che ieri sera ha fotografato il sorpasso: 200,3 miliardi di dollari di patrimonio personale per il capo di Amazon, 197,7 per quello di X. A far scivolare Musk in seconda posizione – perdendo un primato che deteneva dall’autunno 2021 – è stato soprattutto il calo negli ultimi mesi del valore della azioni di Tesla, che ancora ieri ha ceduto in Borsa un pesante 7,2%. Amazon invece ha il vento in poppa: il valore delle sue azioni è più che raddoppiato dalla fine del 2022 ed è vicino a battere ogni record. Per la soddisfazione di Bezos, e del suo portafoglio: oltre a guidare l’azienda, ne è anche il primo azionista, con un pacchetto pari al 9%. Musk invece, riporta ancora Bloomberg, accusa il colpo del calo di Tesla e potrebbe veder presto intaccata pure la seconda posizione, se diventerà operativa la decisione di un giudice del Delaware di “sgretolare” il suo compenso record per la guida della casa automobilistica da 55 miliardi di dollari, che un investitore ha portato in tribunale per l’esosità. Alle calcagna di Musk c’è infatti il terzo incomodo nella sfida tutta americana con Bezos: il patron del colosso francese del lusso Lvmh Bernard Arnault. Patrimonio attualmente stimato: 197,5 miliardi di dollari.

