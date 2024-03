«Michelle Obama non intende correre per la presidenza USA»

«Come ha detto diverse volte negli anni, l’ex First Lady Michelle Obama non intende correre per la presidenza» nel 2024. Parola di Crystal Carson, il direttore della comunicazione dell’ufficio di Michelle Obama, alla Nbc. L’ex First Lady «sostiene la campagna di Joe Biden e Kamala Harris», precisano. Secondo indiscrezioni, Michelle Obama intende sostenere l’attuale presidente USA il prossimo autunno, come ha già fatto quattro anni fa, ma il suo impegno sarà limitato rispetto a quello del marito, Barack Obama. «Il presidente e Michelle Obama sono stati di enorme aiuti nella battaglia per sconfiggere Donald Trump la prima volta e siamo grati di avere la loro voce e sostegno nella lotta per il destino della nostra democrazia questo novembre», ha dichiarato il portavoce della campagna di Biden, Kevin Munoz.

