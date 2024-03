Pescara Calcio, arrestato per violenza domestica sulla ex fidanzata l’attaccante 19enne Luca Sasanelli

È agli arresti domiciliari Luca Sasanelli, 19enne calciatore del Pescara Calcio, su denuncia della ex fidanzata per stalking e violenza domestica. Il giovane attaccante si trovava in ritiro con la squadra in hotel, a ventiquattr’ore dal match in trasferta contro la Recanatese. Gli agenti di polizia, su mandato della Procura di Bari, lo hanno prelevato e posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come riferisce Sky Sport. Sasanelli, originario di Bari, è arrivato nella squadra abruzzese dalla Fidelis Andria durante il mercato di gennaio. Sabato 2 marzo ha saltato la trasferta a Sassari contro il Torres, ufficialmente causa febbre. «La Delfino Pescara 1936 Spa», si legge in un comunicato della società calcistica, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali.