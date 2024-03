Mar Rosso, i missili Houthi colpiscono un cargo greco: l’equipaggio abbandona la nave, tre dispersi

La nave True Confidence, di proprietà di un armatore greco ma battente bandiera delle Barbados, è stata colpita e danneggiata al largo dello Yemen. Lo riferisce l’agenzia Reuters, specificando che l’imbarcazione sembra essere stata abbandonata. A bordo della nave cargo c’erano 20 membri dell’equipaggio e tre guardie armate. Di questi, tre risultano dispersi e altri quattro hanno riportato gravi ustioni in seguito all’attacco. Quando è stata colpita, la True Confidence si trovava a poco più di 90 km a sud-ovest di Aden. Si tratta con ogni probabilità di un missile lanciato dagli Houthi, i ribelli yemeniti che da mesi minacciano le navi mercantili occidentali che transitano per il canale di Suez. La True Confidence è ancora alla deriva a causa di un incendio che è scoppiato a bordo. In risposta ai ripetuti attacchi degli Houthi, l’Unione europea ha recentemente lanciato la missione militare Aspides, guidata dall’Italia, che ha l’obiettivo di scortare le navi mercantili che attraversano il Golfo Persico, il Golfo di Oman, il Golfo di Aden e il Mar Rosso, abbattendo eventuali missili o droni lanciati dagli Houthi.

Foto di copertina: EPA/Yahya Arhab

