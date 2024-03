Dossieraggio, Cantone all’Antimafia: «Numeri più alti di quelli emersi, almeno 10mila Sos scaricate»

Il magistrato Raffaele Cantone in audizione presso la Commissione parlamentare Antimafia oggi, 7 marzo, sta spiegando l’inchiesta di Perugia sul dossieraggio. Il capo della procura umbra ha esordito con una premessa: «Credo che bisogna ripristinare la verità su quanto si è detto in questa fase. Anche per tutelare un’istituzione, come quella della Procura Antimafia, che per quanto mi riguarda è sacra». Imputati e indagati hanno il diritto pieno alla presunzione di innocenza – ha proseguito Cantone -, quindi ma all’Antimafia «parleremo di fatti, storici, incontestati. Il pm non ha il compito di risolvere i problemi, ma di occuparsi dei reati”.

Cantone ha spiegato che «il mercato delle Sos non si è affatto fermato”: “Durante la prima fuga di notizie, ad un certo punto su un giornale è uscito il riferimento di una Sos che non ha visto Striano ma un suo collega, e che parla di un rapporto tra un imprenditore e il ministro della Difesa”. “I numeri che spiegherò sono ben più ampi di quelli circolati finora, sono numeri mostruosi e inquietanti”.

La storia dell’inchiesta

L’inchiesta è nata da una segnalazione a Roma di Guido Crosetto. “Il 31 ottobre 2022 il ministro della Difesa presenta ai Carabinieri una denuncia circa la fuga di notizie che riguarda il suo patrimonio. Vengono acquisiti i tabulati per verificare chi potesse avere avuto accesso a atti delicatissimi e che non erano affatto accessibili con altri strumenti come sostiene qualcuno. La verifica dice subito che ad aver avuto accesso a quegli atti è stato il luogotenente Pasquale Striano, che a gennaio riceve l’avviso di garanzia e il 1 marzo 2023 viene interrogato dalla procura di Roma. L’accesso fatto da Striano non aveva elementi di anomalia. Abbiamo moltissimi procedimenti di 615ter che accedono agli atti con un accesso abusivo, magari per favorire un amico. A seguito dell’interrogatorio Striano racconta che quello era un modus operandi ordinario, quindi informato Laudati e il 10 marzo, quindi alcuni giorni dopo, viene perquisito Striano e si acquisiscono gli atti relativi. Nella perizia successiva che farà Perugia dopo che il fascicolo è stato trasferito ci sono chiari elementi di cancellazione dei dati. Ci sono chat con giornalisti in grande confidenza con lui che non contengono nessun elemento e difficilmente saranno recuperabili”. 24 novembre

Tutti i dossier di Striano

Cantone spiega che dal 1 gennaio 2019 al 24 novembre 2022 Striano avrebbe avuto acceso ad “oltre 10mila sos”, un numero che si deriva dall’incrocio di diversi dati, anche se il numero attualmente verificato è “4.124 Sos”: I file interrogati, dice Cantone, riguardano “1531 persone fisiche e 74 persone giuridiche per le Sos, 1123 persone sulla banca dati Serpico, 1947 per la banca dati Sdi”. E ancora, “ha scaricato 33.528 file dalla banca dati della Direzione nazionale antimafia”. Questo numero enorme di dati aggiunge il procuratore, fa pensare che ci sia un mandante: “Questa enorme mole di dati che fine ha fatto?”. Striano, come ha raccontato anche Open, “interrogava le Sos anche su se stesso o la moglie, forse per capire se era stato sottoposto ad indagini”. Ci sono “165 accessi vip, che sono oggetto del capo di imputazione”. La Guardia di finanza ha controllato tutti gli articoli di giornali di cui lui parlava in qualche chat, per controllare se ci fossero interrogazioni specifiche, spiega Cantone: “Abbiamo indagato solo i giornalisti, con imputazioni provvisorie, solo quando non c’era una notizia di indagine che era stata data alla stampa ma era la stampa ad aver chiesto informazioni su qualcuno e sulla base di questo si faceva l’interrogazione a Sos. Per le mere fughe di notizie per atti riservati abbiamo proceduto in modo separato rispetto agli accessi ad hoc”. Il numero di accessi fatti è eccessivamente elevato, spiega Cantone, ma non è detto che siano stati trovati elementi: “Ci sono stati accessi anche che non abbiano portato nulla. La procura di Perugia nessuno ha fatto conferenze stampa dopo la nuova norma. Non spetta a me cosa è dossieraggio e cosa è informazione, ma Striano ha fatto una ricerca spasmodica di informazioni che spesso si è limitato a quella interrogazione. Se pensiamo che queste ricerche abbiano portato ad archiviazioni e schedature noi non abbiamo elementi per dirlo”.

