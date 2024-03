Amadeus ancora a Sanremo? L’incontro con la Rai c’è stato: «Ma per propormi la prima serata con Fiorello» – Il video

«Ma è vero che la Rai ti ha proposto di condurre altre due edizioni del Festival di Sanremo? L’incontro c’è stato?». Un po’ come quando, durante le notti all’Ariston, Fiorello andava a importunare Amadeus in camera d’albergo e in diretta social, così il comico siciliano giovedì 7 marzo mattina ha chiamato l’amico e collega e, in diretta a VivaRai2, ha provato a sorprenderlo su una delle indiscrezioni che circolano intorno all’azienda di viale Mazzini e alle prossime edizioni del Festival. Un boomerang per il comico siciliano, che ha scoperto invece come lo scoop fosse un altro. E lo riguardasse. «Sì, l’incontro c’è stato», ha ammesso Amadeus, mentre Fiorello gongolava per la notizia strappata al conduttore delle ultime cinque edizioni del Festival, «ma non mi hanno chiesto di tornare. Mi hanno detto: “Lo sappiamo che non hai intenzione di farlo”. Però mi hanno chiesto di condurre, più avanti magari in autunno, una prima serata io e te, gli Amarello». Fiorello rimane stupito e scherza con l’amico che se la ride: «Ma scusa, ti fai i retroscena miei? E non mi hai detto niente, non mi hai chiamato per dirmelo».

