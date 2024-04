Amadeus in uscita dalla Rai? Lo stallo sul rinnovo del contratto: «Non è un problema economico»

La trattativa per il rinnovo del contratto di Amadeus con la Rai sarebbe in una situazione di stallo, al punto che il conduttore «sarebbe vicino all’uscita» da viale Mazzini. La conferma arriva da Giuseppe Candela che su Dagospia racconta gli ultimi sviluppi sul futuro di Amadeus. Oggetto del contendere non sarebbe l’aspetto economico, tema su cui Candela assicura che viene «escluso da più parti».

Le incognite sul rinnovo

Sullo stallo della trattativa peserebbe anche l’incertezza sugli imminenti rinnovi dei vertici Rai, con l’Ad Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi a loro volta in scadenza di mandato. Da qui la spaccatura nella stessa azienda, con una parte che spingerebbe «con forza per la permanenza» di Amadeus. E per convincerlo sarebbe stato proposto anche un rinnovo di contratto con offerte importanti. La soluzione però non sembra ancora vicina, mentre restano ancora ignoti i veri motivi dello stallo. Il dubbio secondo il sito di Roberto D’Agostino è che Amadeus sia alla ricerca di una maggiore autonomia e libertà per i suoi progetti futuri. Forte anche dei successi dei cinque Festival di Sanremo con ascolti e incassi pubblicitari da record. Senza dimenticare il successo di Affari tuoi.

Le offerte

Ma dove potrebbe andare Amadeus? Nelle ultime settimane era stata sempre più insistente la voce di un’offerta da parte di Discovery, dopo aver già strappato alla Rai un big come Fabio Fazio. Le ultime indiscrezioni parlavano anche di un interesse di Mediaset per Amadeus, con l’ipotesi a dir poco ambiziosa di Pier Silvio Berlusconi intenzionato a portare a Cologno Monzese il conduttore e magari anche il Festival di Sanremo. Un blitz possibile almeno sulla carta nel 2025, quando scadrà la convenzione tra il Comune e la Rai per lo svolgimento dell’evento.

