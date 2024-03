Reggio Emilia, si presenta a casa dell’amico con un machete per un «chiarimento»: denunciato

Un uomo di 42 anni a Novellara in provincia di Reggio Emilia si è presentato a casa di un amico 40enne armato di un machete. L’uomo ha chiesto alla moglie dell’amico di farlo scendere per parlare con lui, che però era assente. Non avendo ricevuto risposta, alla fine si è allontanato. Ma la donna ha visto dalle telecamere dell’abitazione che era armato. Ha quindi chiamato il marito, che ha contattato i carabinieri. Il 42enne è stato fermato in auto con il machete. «Lo uso per tagliare l’erba», si è giustificato. È stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Al vaglio dei militari il motivo del «chiarimento» chiesto dall’uomo.

Leggi anche: