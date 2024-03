Incendio a Vicopisano, muoiono due donne per il corto circuito di una stufa

Un’anziana e la sua badante di 91 e 64 anni sono morte in un incendio a Vicopisano in provincia di Pisa. Il rogo è stato probabilmente innescato dal circuito di una stufa elettrica. Le fiamme sono partite dalla camera da letto in cui dormiva la donna più anziana. La seconda vittima è di nazionalità ucraina e ha cercato di salvare la 91enne ma è stata sopraffatta dal fumo. Sull’episodio indagano i carabinieri. L’allarme è scattato alle 4.40 nella frazione di San Giovanni alla Vena. Ma quando sono arrivati i vigili del fuoco il fumo aveva invaso completamente l’appartamento. Sul posto intervenuti con i vigili del fuoco e i sanitari anche i carabinieri.

