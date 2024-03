Il robot saudita che sembra palpare una giornalista, i dubbi sul gesto contestato in un secondo video

Alla sua prima uscita pubblica, il primo robot umanoide dell’Arabia Saudita ha già incassato l’accusa di sessismo. Si chiama «Muhammad» ed è stato presentato a Riyad da Qss System vestito con abiti tradizionali sauditi. Durante l’evento però, il robot ha cominciato a muoversi e davanti a tutti è sembrato allungare le mani sul fondoschiena della giornalista che lo stava presentando. La stessa presentatrice appare nel video particolarmente irritata per quel che è successo.

In un secondo video però si vede il robot muovere le braccia come fosse un movimento preimpostato, mentre parla e non ha nessuno così vicino da essere toccato. Quel gesto si ripete infatti nel breve filmato in cui due giornalisti, compresa quella che poco prima aveva presentato il robot, provano a intervistare Muhammad. Anche in quel caso il robot muove le braccia, le allarga, ma con i due intervistatori a debita distanza.

