Fedez-Ferragni, la crisi peggiora: lui cancella l’influencer dalla foto profilo, le sorelle di lei lo mollano

Nonostante i fan sperassero in un riavvicinamento, dopo i segnali recenti tra i due, il rapporto della coppia e in famiglia sembra sempre più gelido

Crescono i segnali di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, nonostante qualche sporadica speranza riaccesa tra i fan su un possibile riavvicinamento tra i due. Il rapper ha cambiato la sua foto profilo, eliminando quella che lo ritraeva con sua moglie e i figli per tornare a una di lui da solo. La stessa cosa l’aveva fatta Chiara Ferragni in precedenza, cioè poco prima che diventasse pubblico il trasferimento di Fedez dalla casa di City Life. E se il rapper ha scelto una foto in solitaria, l’influencer ha optato per una di lei con i due figli Leone e Vittoria.

Intanto Ferragni si è concessa qualche giorno a New York, dove sarebbe volata per impegni di lavoro. Da lì ha commentato la discussa copertina dell’Espresso che la ritrae come Joker, ringraziando i fan che le hanno scritto messaggi di sostegno. I primi così copiosi dopo settimane dove per lo più subiva attacchi per il caso Balocco e valanghe d’odio. Quando l’influencer è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, a proposito su quanto fosse definitivo l’allentamento con suo marito aveva detto: «Non so, ci sentiamo ancora. Vediamo». Tanto è bastato per riaccendere un lumicino di speranza tra i fan. E così è stato anche dopo che Fedez ha difeso sua moglie per la copertina dell’Espresso.

INSTAGRAM | La nuova foto profilo di Fedez su Instagram

Ma l’ultimo segnale che la crisi in famiglia sia profonda arriva dalle sorelle dell’influencer. Come sottolinea il Corriere della Sera, Francesca e Valentina Ferragni hanno smesso di seguire Fedez su Instagram. E lo stesso ha fatto lui con le cognate. Per il momento Fedez resterebbe legato sui social solo alla suocera, Marina Di Guardo.

INSTAGRAM | I profili delle sorelle Ferragni non seguono più quello di Fedez

