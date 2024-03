Luis Sal e l’indagine della Guardia di Finanza, lo youtuber si difende: «Non sono un evasore: non menatemi per strada» – Il video

«Non sono un evasore»: con queste parole Luis Sal prende di petto la vicenda che l’ha travolto, ovvero l’inchiesta della Guardia di Finanza bolognese che ha scoperchiato un’evasione fiscale complessiva di 11 milioni di euro da parte di nove tra influencer e content creator. Non avrebbero, in altre parole, denunciato al fisco i proventi delle loro attività sui social. Tra i pezzi grossi del web nel mirino delle Fiamme Gialle c’è proprio il socio di Fedez in Muschio Selvaggio. Che attraverso le sue stories su Instagram spiega: «Ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse. Spesso in anticipo, a credito». Sal prosegue ricordando che «è in corso un’indagine, sono normali controlli che vengono fatti. Fortunatamente ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose come si deve, da anni. E vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto che sono un evasore, è un po’ antipatico». «Anch’io se mi vedessi per strada in questo momento mi tirerei uno schiaffo. Se mi vedete per strada, vi prego di non menarmi», conclude. Oltre a Sal, al centro della vicenda sono finiti anche Gianluca Vacchi e le influencer Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli.

Leggi anche: