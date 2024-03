Evasione fiscale e influencer, chi sono Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli: il boom su TikTok e Onlyfans, le spacconate sui soldi spesi

Nel marzo del 2023, aveva fatto discutere il video di una creator che su TikTok sosteneva di aver speso 30mila euro in 4 giorni. Il contenuto era diventato virale soprattutto per l’enormità della somma, che come i commenti fecero notare per molti equivale a un anno intero di lavoro. Gli utenti si sono chiesti dove andassero quelle cifre. La Guardia di Finanza si è invece chiesta da dove arrivano. Per questo anche Giulia Ottorini, influencer bolognese di 22 anni, è finita nel mirino delle Fiamme Gialle. L’inchiesta dei finanzieri ha scoperchiato un’evasione fiscale complessiva di 11 milioni di euro da parte di nove tra influencer e content creator, che non avrebbero denunciato al fisco i proventi delle loro attività sui social e su piattaforme come Onlyfans. Tra loro ci sono anche l’influencer Gianluca Vacchi e Luis Sal (già socio di Fedez in Muschio Selvaggio). E dunque, la già citata Ottorini e l’influencer Eleonora Bertoli. Nomi sicuramenti meno conosciuti rispetto a Vacchi e Sal, ma seguiti quotidianamente da milioni di followers, soprattutto giovanissimi.

Le spese pazze di Giulia Ottorini

Ottorini, nonostante la giovane età, ha già un curriculum notevole. Raggiunge la fama dopo aver vinto un contest di twerk organizzato dalla collega Fishball, e la rafforza avviando una relazione con il trapper Mambolosco. Potendo dunque contare su una fanbase di tutto rispetto (ha raggiunto i 2,2 milioni di seguaci su TikTok), decide di aprire un profilo su OnlyFans, piattaforma per la condivisione di contenuti (prevalentemente per adulti) a pagamento, riservati agli abbonati. Nel video sopracitato, che aveva scatenato non poche polemiche, rendicontava tutte le spese sostenute nei primi giorni di marzo: «Iniziamo dall’1 al 4. Entriamo nel primo di marzo: spese normali cioè 5,6,30 euro e va bene, io lo accetto». «Passiamo a oggi con 50 euro perché sono andata a ballare e poi il parcheggio – ha continuato -. Ok, ieri: spesa 90 euro va bene e altre mini spese. Il problema arriva ieri quando ho fatto 15, 23 e poi 8.100, 8.100, 6.256. Quindi, facendo i conti, siamo arrivati a più di 23.000 (ai quali vanno aggiunti i contanti, circa 9800) . Sto cercando di non piangere».

Chi è Eleonora Bertoli

Anche Eleonora Bertoli ha deciso di intraprendere la strada di OnlyFans. A differenza di Giulia, però, la sua piattaforma prediletta sembra essere Instagram, dove la seguono in quasi 2 milioni di persone. Lì Bertoli, classe 1996, condivide foto nella natura o in diverse parti del mondo, tra i cavalli di Chicago e i cammelli del Marocco. Ha iniziato la sua carriera da influencer relativamente da poco, nel 2019, dopo essere stata iscritta due anni all’Università di Bologna. Ha raccontato nel 2018 di averlo fatto «come molti senza un vero obiettivo, ma più che altro per una reazione ad una situazione di cyberbullismo di cui preferisco non parlare». Nella stessa intervista, avvertiva: «L’importante è sfruttare il potenziale dei social, ma con un minimo di responsabilità».

