Sei Nazioni, Giorgia Meloni festeggia con la squadra di rugby italiana la vittoria contro la Scozia – Il video

La premier Giorgia Meloni ha festeggiato con gli azzurri la storica vittoria dell’Italrugby al Sei Nazioni. La presidente del Consiglio ha seguito il match all’Olimpico tra la Nazionale guidata da Gonzalo Quesada e la Scozia. Una impresa, perché da undici anni gli azzurri non vincevano in casa nel prestigioso torneo. «Avere la presidente del Consiglio con noi è stato un gesto bellissimo e apprezzato – ha detto il capitano dell’Italrugby, Michele Lamaro -. Le parole che ci ha detto nello spogliatoio sono state di grande ispirazione». Meloni: «Per chi tifa l’Italia, sia come nazione che come nazionale di rugby è un’emozione particolare. Ringrazio questa squadra straordinaria che ha combattuto fino all’ultimo regalandoci cardiopalma e tanto entusiasmo. La nazionale di rugby è il simbolo di un’Italia che vince e che ce la mette tutta, che sa non demordere, che non si dà mai per vinta e che sa che deve guadagnarsi ogni singolo centimetro col lavoro e col sudore. In generale il rugby è una bellissima metafora della vita e dell’Italia che tutti quanti vogliamo e che cerchiamo di costruire».

Sei Nazioni, Giorgia Meloni con la squadra di rugby italiana. La premier festeggia la storica vittoria della Nazionale sulla Scozia #ANSA pic.twitter.com/PxahVqeAA4

— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 9, 2024

(foto video Ansa/Palazzo Chigi)

