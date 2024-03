Anagni, dodicenne aggredito da un 16enne: è grave. Il sindaco: «Bullismo ed episodio non isolato. Poteva essere un altro caso Willy»

Un ragazzino di 12 anni è stato picchiato con violenza mentre cercava di metter pace fra i suoi amici e una gruppo di coetanei albanesi. Il ragazzino, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è ricoverato a Roma con il setto nasale fratturato, un dente rotto ed un trauma cranico, riportati a seguito delle percosse subite da uno dei membri del gruppo, un sedicenne. L’aggressione è avvenuta ad Anagni, nella località Osteria della Fontana. Il sindaco Daniele Natalia che sulla sua pagina Facebook parla di «brutale aggressione e bullismo». Il dodicenne è in attesa di esser operato. «Come sindaco, ma soprattutto come padre, condanno fermamente episodi come questo e comportamenti che non devono trovare spazio nella nostra Città», ha dichiarato Natalia annunciando che verrà presentata denuncia ai carabinieri e che lunedì verranno interessati i Servizi Sociali. «Ritengo – ha aggiunto – che la colpa di atteggiamenti simili, pare non isolati, non sia da attribuire esclusivamente agli interessati: credo che le famiglie dovranno rispondere di quanto accaduto e assumersi le proprie responsabilità genitoriali, affinché non si verifichino mai più situazioni del genere. È pura fortuna se non si è ripetuta la tragedia di Willy e non permetteremo che accada di nuovo».

