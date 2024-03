Milano, finge di volerla assumere come modella, poi la perseguita per mesi: arrestato lo stalker di una studentessa 19enne

Un uomo di 36 anni, originario del Belgio ma fintosi italiano, è stato arrestato in flagranza di reato per stalking ai danni di una studentessa straniera di 19 anni. Succede a Milano, dove la ragazza si trova momentaneamente per seguire un corso di moda. Tutto è iniziato lo scorso settembre quando i due si sono conosciuti durante un evento alla Fashion Week, la settimana della moda che ogni anno viene organizzata nel capoluogo lombardo. In quell’occasione lui le ha proposto un lavoro come modella. Entusiasta, lei ha accettato. Quando, però, i due si sono incontrati per conoscersi meglio, la 19enne ha da subito capito che qualcosa non andava: «Non ha mai parlato di lavoro, le sue intenzioni erano altre. Gli ho detto che non ero interessata a una relazione. Ho notato in lui una reazione strana», ha raccontato la studentessa ai carabinieri. «Ha iniziato a scrivermi messaggi e a chiamarmi in continuazione, di giorno e di notte. Ho cominciato ad avere paura di lui», ha aggiunto. Il 36enne, stando alla denuncia della ragazza, ha iniziato una vera e propria opera di stalking, appostandosi sotto casa sua, lanciando sassi contro la finestra, pubblicando foto di lei su un sito di escort e arrivando anche a minacciare di morte un amico della vittima. «Lei è di mia proprietà», ha anche scritto a una delle coinquiline. L’8 marzo è stato arrestato il flagranza di reato dopo essersi presentato al bar dove si trovava la 19enne.

