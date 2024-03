Abruzzo, Marco Marsilio vince le elezioni: «Il Campo Largo non è il futuro»

Marco Marsilio ha vinto le elezioni regionali in Abruzzo. Lo scrutinio è arrivato 496 sezioni su 1.634. Il governatore uscente del centrodestra è avanti con il 53,8%, mentre il candidato del centrosinistra arriva al 46,2%. Marsilio si è presentato al suo comitato elettorale accompagnato dai cori «Un presidente! C’è solo un presidente!». «Verità contro calunnia, vinciamo con 10 punti di vantaggio», ha detto nel suo discorso. «Guiderò l’Abruzzo per altri cinque anni. Il Campo Largo non è il futuro dell’Abruzzo perché era il suo passato», ha aggiunto. «Il popolo abruzzese ha scelto di conferirmi l’onore di guidare la regione per altri cinque anni. Mai nei trenta anni precedenti, un’amministrazione uscente era stata confermata per il secondo mandato. È stata scritta una pagina di storia, è stato abbattuto un altro muro», aveva detto Marsilio all’arrivo al comitato.

Il governatore ha ricordato che aveva previsto la vittoria durante la campagna elettorale: «Avevo chiuso il comizio di venerdì promettendo due cose: che l’unica sarda che avrebbe festeggiato questa sera sarebbe stata mia moglie e che massimo alle due di notte li avremmo mandati a dormire con 10 punti di vantaggio. Qualcuno ci ha sottovalutato e a mezzanotte ancora raccontava di un testa a testa che non è mai esistito, se non nei sogni di ha provato a raccontare un altro Abruzzo, non quello che hanno scelto gli elettori».

