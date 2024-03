Fedez sullo stop a Muschio Selvaggio, l’offerta a Luis Sal: «I soldi stanno finendo. Ma posso pagare le quote anche più di quanto valgono» – Il video

Muschio Selvaggio si ferma: lo stop alle puntate, esito dello scontro tra Fedez e Luis Sal in merito alle quote della società che gestisce il podcast, è stato confermato nella puntata pubblicata oggi 11 marzo, dopo che era stato già anticipato il giorno precedente. Nell’introduzione della puntata, Fedez ha spiegato che è disposto a fare tutto il possibile perché il podcast non si fermi: «Noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast, tanto che io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche di più di quello che è il valore attuale», ha dichiarato nel corso dell’episodio, parlando con Davide Marra (subentrato a Luis Sal nella co-conduzione di Muschio Selvaggio). Da oggi in poi dovrebbero andare in onda solo altre tre puntate, già registrate. Poi si dovrà aspettare l’esito della controversia legale per decidere le prossime mosse. Anche perché, dichiara il rapper, «la situazione attualmente è in una fase di stallo. I soldi stanno letteralmente finendo». Aggiunge che «una parte dell’unica entrata che abbiamo per sostenere questo progetto, ovvero le visualizzazioni, non va neanche al progetto stesso. Da 10 mesi lavoriamo a questo podcast senza poter costruire quello che abbiamo in mente di fare». Dunque, «la situazione è parecchio complessa e viste le ultime vicissitudini non reputiamo più andare avanti perché non avrebbe senso continuare così. Sta diventando una situazione insostenibile per tutti lavorativamente parlando». Infine, i ringraziamenti a Mr. Marra, sottolineando che c’è ancora tanta «voglia di fare». «Non vogliamo entrare nel merito della vicenda legale – ha spiegato Fedez -. Il tema è il futuro di questo podcast».

Leggi anche: