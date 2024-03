Loredana Bertè ricoverata per accertamenti a Roma, il team: «Improvviso malore dovuto ai suoi precedenti problemi di salute»

Malore improvviso per Loredana Bertè, che non potrà andare in scena stasera al Teatro Brancaccio di Roma. Lo ha fatto sapere sui social il team della cantante: «Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso malore dovuto ai suoi precedenti problemi di salute, Loredana non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve – scrivono sul profilo ufficiale della cantante -. Era già a Roma da ieri e non vedeva l’ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso». Posticipata, dunque, la data prevista per stasera – lunedì, 11 marzo – nella Capitale: «Abbiamo già riprogrammato la data, sempre al Teatro Brancaccio, il 15 maggio», si legge sui social.

