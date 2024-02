Sanremo 2024, i problemi tecnici non fermano Loredana Bertè: Tenco rivive con il suo timbro rock – Il video

Loredana Bertè ha scelto Ragazzo mio di Luigi Tenco, canzone dedicata al giovane Alessandro, figlio dell’amico Roy Grassi. Per l’occasione si fa accompagnare da Venerus, visionario cantautore di nuova generazione, uno dei migliori in assoluto della scena (tutta) italiana. Superato l’empasse con il countdown che non parte in cuffia il brano vola cavalcando un sound rockeggiante che Bertè impreziosisce con il suo timbro così intenso ed immortale. Sul finire il ringraziamento a Pippo Balistreri, 41 anni di Festival sulle spalle, per le carezze ricevute per ogni esibizione all’Ariston.

