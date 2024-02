Sanremo 2024, le voci dei Santi Francesi e Skin emozionano con l’inno laico di Cohen – Il video

Interessante la storia di questa cover: i Santi Francesi vogliono buttarsi e fare la cover di Hallelujah di Leonard Cohen al Festival di Sanremo, ma non trovano nessuno che accetti questa sfida oggettivamente ai limiti dell’impossibile. Non avevano pensato a Skin, star internazionale, non potevano nemmeno immaginarlo. Skin d’altra parte quando riceve la proposta rifiuta, ancora un’altra versione di Hallelujah risulta insopportabile solo all’idea. Poi però riceve la proposta di arrangiamento dei Santi Francesi, gli dà dei pazzi, se ne innamora e decide di aiutarli in questa impresa. Il risultato è semplicemente entusiasmante, il pezzo viene accarezzato con una delicatezza infinita e incanta pubblico dell’Ariston e a casa. Alla fine anche il saluto di Amadeus a Matilde De Angelis, che scelse come co-conduttrice per la sfortunata edizione del Festival in periodo di Covid, fidanzata di Alessandro De Santis, voce dei Santi Francesi.

