Sanremo 2024, Loredana Bertè: «Se vinco il Festival, la dedica è per mia sorella Mimì»

«Non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l’ultimo». Lo ha detto Loredana Bertè oggi in sala stampa a Sanremo. Il suo brano Pazza si è posizionato al primo posto lunedì grazie al voto della sala stampa, mentre al terzo ieri con la votazione dei telespettatori e delle radio. «Mi ha stupito – ha detto Bertè -: per fortuna che ero già a letto, altrimenti svenivo». Il favore della stampa la proietta anche verso un possibile premio della Critica. «Vincere Festival e Critica non si può?», chiede la cantautrice, che confida inoltre di volere dedicare il successo «a Mimì», pseudonimo di Domenica Bertè, ovvero la sorella maggiore, morta nel 1995. Qualche anno fa, al settimanale Chi, Bertè aveva confidato di non essersi mai perdonata per aver perso la telefonata della vita la sera che sua sorella morì. «Molti anni fa Mimì mi regalò uno dei primi telefoni cellulari. Il motivo del regalo era strettamente legato alla voglia di sentirmi più spesso ma io, senza un perché, lo buttai. Tempo dopo, il telefono di casa iniziò a squillare ma non risposi. Quella sera morì Mimì e io rimarrò sempre con il dubbio di aver perso la telefonata della vita», aveva raccontato. E, oggi, a distanza di anni, Loredana Bertè torna sul palco dell’Ariston a gridare che si perdona «perché mi sono odiata abbastanza», come ricordano gli utenti su X. La rockstar di brani iconici come Sei bellissima (1975), E la luna bussò (1978) ha poi ricordato il suo ex marito, il tennista Björn Borg, ironizzando sulla città dove si terrà l’Eurovision (a cui accederà il vincitore di Sanremo 2024): «Votate per me, io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene a Malmoe, così vado a rompere le scatole al mio ex marito. E mi prendo una bella rivincita», ha scherzato Bertè.

