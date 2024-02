Sanremo 2024, la classifica della seconda serata: Geolier ribalta tutto, Bertè scivola quarta

Nella seconda puntata del Festival di Sanremo si sono esibiti 15 dei 30 artisti in gara, presentati dai loro colleghi che canteranno nella terza serata. Martedì 6, esordio della 74esima edizione del Festival, la Giuria della Sala Stampa aveva premiato Loredana Berté con Pazza, regalandole la prima posizione. Dietro di lei Angelina Mango e Annalisa, a comporre un podio tutto femminile. Quarto e quinto Diodato e Mahmood, che il Festival o hanno già vinto. Mercoledì a decidere la classifica provvisoria è il Televoto del pubblico, al 50 per cento, e le Radio – circa 200 da tutta Italia – per l’altro 50 per cento. Questa la loro scelta:

Geolier

Irama

Annalisa

Loredana Bertè

Mahmood

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

Leggi anche: