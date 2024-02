Sanremo 2024, Loredana Bertè – «Pazza»

Con undici partecipazioni è tra le artiste con più presenze al Festival di Sanremo. Quest’anno alla kermesse della musica italiana concorrerà con Pazza, un brano autobiografico. Come la sorella maggiore, la cantante Mia Martini (pseudonimo di Domenica Bertè), arriva da Bagnara Calabra, un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria. Nella sua carriera vanta 28 album pubblicati, di cui 19 in studio, e più di 7 milioni di dischi venduti. Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta raggiunge il successo di pubblico e di critica grazie a brani iconici come Sei bellissima (1975), E la luna bussò (1978) e Non sono una signora (1982). Proprio quando è sulla cresta dell’onda debutta nel 1986 al 36esimo festival di Sanremo, vinto poi da Eros Ramazzotti, con la canzone Re. Susciterà non poche polemiche la coreografia pensata dal ballerino Franco Miseria in cui la cantante si esibisce con un finto pancione. Al festival tornerà nel 1988 con Io (16esimo) e nel 1991 con In questa città (18esima), ma sarà l’edizione del 1993 a rivederla insieme a Mia Martini con la quale duetterà in Stiamo come stiamo. Nonostante altre cinque partecipazioni (1994, 1995, 1997, 2002, 2008), il miglior piazzamento arriverà nel 2012 con Musica e parole. Duetta insieme a Gigi D’Alessio, arrivando quarta nella classifica finale. Nel 2019 si ripeterà con Cosa ti aspetti da me. La canzone di quest’anno arriva in un momento positivo per la cantante: «Di solito mi odio abbastanza, ma in questo momento mi amo disperatamente».

Il testo di «Pazza» di Loredana Bertè

Sono sempre la ragazza

Che per poco già s’incazza

Amarmi non è facile

Purtroppo io mi conosco

Ok ti capisco

Se anche tu te ne andrai via da me

Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

Adesso vado dritta ad ogni bivio

Va bene sono pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Io cammino nella giungla

Con gli stivaletti a punta

E ballo sulle vipere

Non mi fa male la coscienza

E mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle

Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio

E nella testa fuochi d’artificio

E se in giro è tutto un manicomio

Io sono la più pazza che c’è, che c’è

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa

Scusa se ti ho fatto male

Forse non sono normale, è un forse

Io sono pazza di me, di me

E voglio gridarlo ancora

Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola, da sola

E sono pazza di me

Sì perché mi sono odiata abbastanza

Prima ti dicono basta sei pazza e poi

Poi ti fanno santa



