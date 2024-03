L’incredibile errore di Cristiano Ronaldo a porta vuota che costa l’eliminazione alla sua squadra – Il video

Se lo chiedendo in tanti: cosa è successo a CR7? Cristiano Ronaldo ha sbagliato un gol a porta vuota da pochi metri e per questo la sua squadra è finita fuori dalla Champions Asiatica. L’episodio è successo nel match tra l’Al-Nassr, squadra del campione e l’Al-Ain, squadra emiratina allenata da Hernan Crespo. Ai rigori è l’Al-Ain che ha la meglio. Decisivo l’errore di Cristiano Ronaldo sul 2-2 anche se è stato l’unico della sua squadra a riuscire a segnare. Dal dischetto hanno sbagliato gli ex interisti Brozovic e Alex Telles oltre a Otavio. Dall’altra parte hanno messo a segno Rahimi, Kaku e Al Shamsi.

(foto di repertorio ANSA/EPA/ALI HAIDER)

