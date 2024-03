Maurizio Sarri ha presentato le dimissioni all’indomani della sconfitta contro l’Udinese, la quarta di fila per la Lazio. A darne notizia è Sky. Sarri ha espresso la sua decisione alla società e al direttore sportivo Fabiani. Ora resta da capire se le dimissioni saranno accettate o respinte dal presidente Claudio Lotito. La squadra era da questa mattina in ritiro a Formello. Per ora l’allenamento inizialmente previsto per le 15 è stato rinviato.

(in aggiornamento)

