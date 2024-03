Rai News manda in onda la “Pillola di Poesia” sbagliata. Luce Cardinale: «Vaf******o…Ho saltato una riga» – Il video

Nella puntata dedicata a Robert Frost qualcosa deve essere andato storto. In onda la versione non editata

Gaffe di Luce Cardinale. O meglio, di chi dovrebbe vigilare sulla messa in onda di RaiNews24. Nella striscia quotidiana Pillole di Poesia, sul canale all news, la nipote dell’icona mondiale Claudia Cardinale, recita, ogni giorno, poesie legate a temi di attualità. Ma nell’ultima puntata, dedicata ai versi di Robert Frost, qualcosa deve essere andato storto. Durante la lettura de La strada non pesa, Cardinale si fa infatti scappare un «Aff*****o…Ho saltato una riga». L’errore è da ricondurre, con ogni probabilità, alla regia che ha confezionato e poi mandato in onda la “pillola” sbagliata.

Non è sfuggito a Vigilanza Tv, account che monitora la tv. Ma nemmeno a Vittorio di Trapani, presidente FNSI. «Tra poco più di 1 mese Rainews compirà 25 anni. Testata che ha fatto delle credibilità il proprio punto forte, grazie all’impronta data da Roberto Morrione. Ha ragione il CdR: siamo alla terza figuraccia in pochi giorni, chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi?», ha twittato.

Dopo i successi del Televideo, ecco che RaiNews ci delizia con una perla di Luce Cardinale, che nel leggere le sue Pillole di Poesia, si fa scappare un sonoro "Affanculo… ho saltato una riga"

A voi il video:@Moonlightshad1 @gisellaruccia @Zerovirgola2 pic.twitter.com/Ths4dejjZl — VigilanzaTv (@VigilanzaT) March 12, 2024 Tra poco più di 1 mese @RaiNews compirà 25 anni.

Testata che ha fatto delle credibilità il proprio punto forte, grazie all'impronta data da Roberto Morrione.

Ha ragione il CdR: siamo alla terza figuraccia in pochi giorni, chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi? pic.twitter.com/nS9nZQEJct — Vittorio di Trapani (@vditrapani) March 12, 2024

