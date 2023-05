La gaffe alle Iene sul caro-affitti, non riconoscono Caterina Caselli che offre casa sua a uno studente. La toppa durante la diretta

Dopo che sui social è stato fatto notare lo scivolone, gli autori del programma hanno cercato di rimediare fingendo di sapere chi avessero intervistato per strada come una comune passante

A Matteo Viviani delle Iene quella signora incrociata per strada a Milano deve essere sembrata una qualunque, peccato però che si trattava di Caterina Caselli. La discografica e cantante di successo è stata intercettata dalle telecamere del programma di Italia 1 durante un servizio sugli affitti elevati a Milano contro cui stanno protestando gli studenti fuorisede. Nel servizio si parla del programma “Prendi in casa”, che offre l’opportunità di ospitare uno studente a costi contenuti. L’ignaro Viviani chiede quindi a Caselli: «Buongiorno, abita a Milano? Sa che c’è la protesta di una ragazza che dorme in tenda? Quanto è grande casa sua?». L’ex Caschetto d’oro si mostra interessata al progetto e si dice subito disponibile: «La mia casa è piccola, 150 metri quadri, compreso il terrazzo. Sì, io ospiterei, mi dia il numero dell’associazione, trovo l’idea interessante».

La toppa in diretta

Neanche in fase di montaggio qualcuno ha minimamente sospettato quale fosse la vera identità di quella donna così gentile. Sui social però, come racconta Tvblog, più di uno ci ha fatto caso e ha sottolineato la gaffe. Così nel corso della diretta ha provato a metterci una pezza la conduttrice Belen Rodriguez, nel vano tentativo di dissimulare lo scivolone: «Ci hanno segnalato che non avremmo riconosciuto Caterina Caselli nel servizio di Matteo Viviani. Vi ringraziamo, ma ha dato la sua opinione in qualità di cittadina di Milano incontrata casualmente e non come personaggio pubblico».

