Tennis, Djoko contro l’italiano Nardi: «Ha colpito la pallina e si è fermato». Le lamentele al direttore di gara diventano virali – Il video

Luca Nardi ha sconfitto il serbo Novak Djokovic al terzo turno di Indian Wells. Il tennista italiano lo ha superato in tre set, con il risultato finale di 6-4 3-6 6-3. Le parole dell’avversario contro l’azzurro però non sono sfuggite, incluse le lamentele verso l’arbitro durante la partita. In uno dei momenti del match infatti Djokovic batte e Nardi inizialmente sembra fermarsi, pensando a un doppio fallo, salvo poi rispondere. Il serbo va in tilt, vedendo poi l’avversario continuare a giocare e fare break point. «Ha colpito la pallina e si è fermato», ha dichiarato Djokovic al direttore di gara. Ma da quest’ultimo arriva la replica: «Non ha effettuato la chiamata. Non ha fermato il punto. Non è che perché si è fermato vuol dire che anche il punto debba fermarsi». Djoko non ci sta: «Solo perché si è fermato non vuol dire che anche il punto non debba esser fermato? Di cosa stai parlando?». Il direttore insiste, l’azzurro ha solo reagito. «Hai visto la sua reazione, si è letteralmente fermato e mi ha completamente confuso. Anche io mi sono fermato, come puoi non punirlo? Ha pensato che il servizio fosse uscito e si è fermato», ha insistito il campione serbo. «Non è abbastanza. Se lui avesse detto “Fuori” o lo avesse fatto intendere, allora sarei stato d’accordo al 100% con te, ma non ha fatto niente per fermare il punto», ha precisato il direttore di gara.

«Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Novak. È pazzesco», ha poi commentato sui social il campione pesarese, dopo la vittoria.

