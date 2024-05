La trovata di Djokovic dopo la botta in testa con la borraccia, col caschetto fa impazzire i tifosi di Roma – Il video

Le precauzioni non sono mai troppe, deve aver pensato Novak Djokovic che si è presentato ai tifosi degli Internazionali di Roma indossando un caschetto da ciclista. Un gesto ironico e per certi aspetti distensivo con il pubblico quello del tennista serbo, dopo che ieri è rimasto ferito alla testa per una borraccia caduta dagli spalti. Mentre Djokovic raggiungeva gli spogliatoio alla fine della sfida, vinta, contro il francese Moutet, un tifosi si è sporto dagli spalti facendo cadere la borraccia che aveva nella tasca dello zaino. Il serbo si era accasciato a terra dolorante, ma lo spavento è durato poco. Lo stesso Djokovic sui social ha provato a tranquillizzare tutti dopo l’incidente: «Grazie per i messaggi di preoccupazione, si è trattato di un incidente e sto bene, sto riposando in albergo con un impacco di ghiaccio. Ci vediamo domenica».

