Djokovic ferito alla testa da una borraccia, l’incidente agli Internazionali di Roma: cosa è successo – Il video

Nel dopo partita dell’ultima sfida vinta contro Moutet agli Internazionali di Roma, il campione di tennis numero uno al mondo Novak Djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia mentre stava firmando gli autografi per alcuni fan. Secondo quanto ricostruito finora, si tratterebbe di un incidente: pare che la borraccia sia caduta dallo zaino di una persona che dagli spalti aveva tentato di sporgersi per ricevere l’autografo dell’atleta srbo. Djokovic ha riportato una lieve ferita alla testa e ha perso un po’ di sangue. Tuttavia, è stato trasportato con tempestività al centro medico della struttura per le cure del caso e le sue condizioni non sono gravi. Il campione ha riportato una leggera nausea, ma i medici non hanno espresso grande preoccupazione per la sua situazione e confermano che sta bene. A confermarlo è anche la Direzione degli Internazionali d’Italia che in una nota riporta: «Djokovic all’uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori. È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione». La scena dell’accaduto è stata ripresa dai presenti. In un filmato che circola sui social si vede Djokovic che si accascia a terra con le mani alla nuca dopo che viene colpito dalla borraccia.

