L’impresa di Luca Nardi a Indian Wells: il numero 123 del mondo batte il numero 1 Djokovic – Il video

Luca Nardi ha battuto Novak Djokovic in tre set a Indian Wells con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Il 20enne pesarese ha superato il numero uno al mondo in un torneo degli Atp 1000 e grazie a questo risultato entrerà nei primi cento tennisti al mondo. Il prossimo turno lo giocherà contro l’americano Tommy Paul, numero 13. Nardi è entrato nel torneo come lucky loser e ha giocato la partita della vita. Dopo l’ace sul match point ha lasciato cadere la racchetta e si è coperto il viso con le mani. «Sono senza parole. Io ho la foto di Novak nella mia camera», ha detto Nardi dopo la fine dell’incontro. Djokovic è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Sinner? Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere». Djokovic intanto ha annunciato che giocherà a Miami: «Volevo davvero giocare. Volevo davvero venire (quest’anno) e mi piace molto stare sia a Indian Wells che a Miami». A 36 anni ha detto che cerca di essere più selettivo: «Naturalmente non è una bella sensazione quando si abbandona un torneo molto presto, soprattutto qui. Non giocavo qui da cinque anni. Volevo davvero fare bene. Ma non era destino. Si va avanti». A vent’anni e 7 mesi, Nardi è uno dei due tennisti al di fuori della top 100 contro cui Djokovic ha perso negli ultimi cinque anni.

