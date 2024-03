Giappone, il razzo che esplode in diretta tv – Il video

Il lancio del satellite di una compagnia privata giapponese ha provocato l’esplosione di un razzo in diretta tv. Space One, prima azienda nipponica a progettare un satellite in orbita, ha visto partire il razzo a combustibile solido da 18 metri dalla piattaforma di lancio nella prefettura di Wakayama nel Giappone occidentale. Il satellite era di prova e governativo. Ma pochi secondi dopo il lancio il razzo è esploso Le immagini della tv hanno mostrato una palla di fuoco e il fumo nero che avvolgeva la piattaforma, mentre i detriti cadevano sulle montagna. Space One è stata fondata nel 2018 da un team di aziende tecnologiche giapponesi, tra cui Canon Electronics, IHI Aerospace, l’impresa di costruzioni Shimizu e la Development Bank of Japan, di proprietà del governo. Anche lo scorso luglio un razzo giapponese era esploso 50 secondi dopo l’accensione.

Video da: Nbc News

