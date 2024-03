Falso! Le calciatrici irlandesi non hanno voltato le spalle all’inno di Israele: ecco la verità

Le atlete della nazionale di calcio irlandese hanno voltato le spalle durante l’inno di Israele? Niente di più falso! Sui social circola la foto, più precisamente uno screenshot, che ritrae le calciatrici in maglia verde con le spalle verso la telecamera, dimostrando indubbiamente la posizione anomala durante un inno nazionale prima della partita. In questo articolo vi sveliamo la verità che smentisce questa falsa narrazione, tenendo in considerazione il video originale dell’evento.

Per chi ha fretta

L’immagine mostrata non corrisponde al momento indicato nella narrazione.

L’immagine è uno screenshot prelevato da un video Youtube dove le atlete si girano di spalle durante l’inno irlandese, non quello israeliano.

Il gesto viene spiegato dalla stessa federazione calcistica irlandese: si erano rivolte verso l’area dello stadio dove sventolava la bandiera tricolore.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione della falsa notizia, pubblicato dalla pagina Facebook “Critica Senza Bavaglio”:

Alla partita tra le nazionali Israele e Irlanda, al momento dell’inno israeliano, le atlete irlandesi hanno voltato le spalle

Potete verificare attraverso lo stesso video Youtube:

Il video che smentisce la narrazione anti israeliana

La partita riguardava l’incontro tra le nazionali femminili Under 17 di Israele e Irlanda. Troviamo il video pubblicato su Youtube il 23 febbraio 2024, dove si riscontra che durante l’inno di Israele (qui sotto, minuto 3:03) le giocatrici irlandesi erano al loro posto e non con le spalle verso la telecamera come mostrato nello screenshot che accompagna la narrazione falsa.

Una volta concluso, le giocatrici irlandesi applaudono le avversarie e si girano una volta iniziato a intonare il proprio inno nazionale (minuto 4:06).

Perché le giocatrici irlandesi si sono girate? La spiegazione della federazione

In un articolo pubblicato su The Irish Times, la Federazione irlandese (FAI) chiarisce l’equivoco:

La Federcalcio irlandese ha successivamente rilasciato una dichiarazione per correggere l’“errata interpretazione” secondo cui la squadra aveva voltato le spalle durante l’inno di Israele. “Entrambe le squadre erano rivolte nella stessa direzione durante l’inno nazionale israeliano prima che la squadra irlandese si voltasse verso il tricolore, come è tradizione tra molte squadre irlandesi, per suonare l’Amhrán na bhFiann prima di tornare indietro per concludere i consueti protocolli pre-partita .”

Conclusioni

Diversi utenti, attraverso un’immagine, diffondono una narrazione distorta riguardo la partita di calcio tra le nazionali Under 17 di Irlanda e Israele. Secondo i post social, le calciatrici irlandesi avrebbero voltato le spalle durante l’intonazione dell’inno israeliano. In realtà, le atlete si erano girate verso la bandiera tricolore irlandese durante l’intonazione del loro inno. L’inno israeliano era stato intonato in precedenza e le calciatrici irlandesi erano girate verso il pubblico, oltre ad aver applaudito le avversarie israeliane.

