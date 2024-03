Lo show di Paolo Virzì alla prima del suo film a Torino: «Proiezione pessima, fatevi ridare i soldi»

Il regista Paolo Virzì è stato protagonista di un piccolo show durante la proiezione del suo film Un altro Ferragosto al cinema Ambrosio di Torino. Molti i problemi durante la riproduzione della pellicola: il volume sballato nel primo tempo e il vetro sporco della camera di proiezione nel secondo. E lui si è fatto sentire: «Credo che abbiate diritto al rimborso del biglietto», ha detto al pubblico. «Magari lo vengo a ripresentare un’altra volta, perché sono stupito che a Torino possano proiettare in modo così scadente. Scusate davvero tanto». Poi, uscendo dal cinema, ha preso un pennarello e ha scritto sulla locandina: «Scusate tanto, evitate di vederlo qui». La Stampa racconta che l’esercente Sergio Troiano minaccia querele: «Ora se ne occuperanno i miei legali. Da noi Un altro Ferragosto non è più in programmazione in quanto Virzì ha invitato la casa di produzione 01 a togliermi il film. Mi è venuto anche addosso fisicamente: io non ho accettato la rissa perché sono un signore».

