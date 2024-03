A12 Roma-Civitavecchia, camion va a fuoco: tratto chiuso, chilometri di coda

Nonostante la riapertura sia avvenuta alle 9:50, ci vorrà tempo per disperdere il caos

Fiamme sull’autostrada: questa mattina, 15 marzo, poco prima delle 8, un mezzo pesante che trasportava fieno è andato a fuoco sulla A12 Roma-Civitavecchia. Il tratto compreso tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma è stato temporaneamente chiuso. Nonostante la riapertura sia avvenuta alle 9:50, ci vorrà tempo per disperdere il caos: al momento si registrano 3 chilometri di coda. Immediato, per combattere le fiamme, l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale della direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Leggi anche: