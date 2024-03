AS Roma, la Procura della Figc indaga sulla vicenda del video hard della dipendente licenziata

Continua ad evolversi la vicenda della A.S. Roma sulla dipendente licenziata dopo che un calciatore della primavera ha fatto circolare un suo video a luci rosse. La Procura della Federcalcio, secondo quanto apprende l’ANSA, avrebbe infatti aperto un’indagine sulla vicenda. E avrebbero già avuto inizio gli interrogatori e le acquisizioni degli atti. L’obiettivo della Procura Figc è quello di verificare eventuali responsabilità di tesserati relative alla diffusione di video privati della dipendente. Tre i punti su cui si basa la tesi (ufficiosa) della società: il fatto che il filmino incriminato abbia coinvolto un altro dipendente giallorosso (anche lui nel frattempo licenziato), che sarebbe stato per giunta, oltre che il partner, anche il diretto superiore della ragazza. In secondo luogo, il fatto che il rapporto si è consumato all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini a Trigoria. Infine, il fatto che nel filmato sono presenti conversazioni che violerebbero l’etica professionale degli assunti. Perché si esprimerebbero giudizi su altri lavoratori della società dei Friedkin.

