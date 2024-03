Il codice Fazzolari per le ospitate in tv di FdI: donne di bell’aspetto, facce nuove e niente pance

Donne di bell’aspetto, parlamentari e dirigenti giovani e senza difetti fisici. Con un prerequisito: conoscere il verbo di Giorgia Meloni alla lettera. Loro dovranno andare in tv secondo il Codice Fazzolari, ovvero le nuove direttive per le ospitate in tv di Fratelli d’Italia. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, ha riunito gli uffici stampa di FdI alla Camera e al Senato, oltre a quello del governo. Per la campagna elettorale delle Europee, ha spiegato Fazzolari, «dobbiamo migliorare in televisione». La prima regola è: facce nuove. Meno spazio ai capigruppo a Montecitorio e Palazzo Madama Tommaso Foti e Lucio Malan. E una lista delle parlamentari donne di Fratelli d’Italia che dovranno avere la precedenza.

Facce nuove

Tra queste la deputata Sara Kelany (in grande ascesa nel partito), la 29enne Grazia Di Maggio, Ylenia Lucaselli e la palermitana Carolina Varchi. Poi è la volta dei difetti fisici: meno pance e, soprattutto, via dalle immagini di repertorio quei filmati che le mostrano. E niente pose imbarazzanti come quella di Malan con i pattini sul ghiaccio di Atreju. Ma Fazzolari se l’è presa anche con i dirigenti di FdI che vanno in tv. Perché non conoscono bene dossier e risultati del governo Meloni. Che d’ora in poi dovranno essere imparati come la Bibbia. E chi sbaglia sarà epurato: niente ospitate per un mese.

Leggi anche: