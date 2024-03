Pupo da Mosca: «Per la pace fra Russia e Ucraina serve una canzone d’amore». E canta “Un amore grande” – Il video

Pupo è stato intervistato dall’agenzia di stampa ufficiale russa Tass, a Mosca. Il cantante si trova in Russia per registrare uno speciale televisivo intitolato “Pupo and friends“, al Teatro del Cremlino. «Serve una canzone d’amore per i popoli, soprattutto fra i due popoli che stanno vivendo un momento difficile», ha spiegato, con tanto di traduttrice accanto. «Non ho paura – ha aggiunto – perché sono convinto di comportami in maniera coerente con la mia idea, ma anche in maniera giusta con l’idea della cultura che deve essere libera». E per spiegare meglio il suo concetto di pace canta qualche strofa di un suo celebre brano “Un amore grande”.

Pupo a Mosca, intervistato dalla Tass: «Resto coerente con la mia idea, serve una canzone d’amore per la pace tra Russia e Ucraina». Poi comincia a cantare… pic.twitter.com/AlYqIqWdVq

— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) March 14, 2024

Leggi anche: