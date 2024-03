Ritrovato a Palermo il bambino scomparso nel catanese: Mohamed Houssein Khalifa sta bene

Si era allontanato da una comunità per minori di Santa Maria di Licodia, in cui vive con le sorelle, la notte del 13 marzo

Dopo ore di angoscia e apprensione, la buona notizia: Mohamed Houssein Khalifa, il bambino di cittadinanza tunisina scomparso da una comunità di Santa Maria di Licodia (nel Catanese), è stato ritrovato. Il bimbo, di dieci anni, è stato rintracciato a Palermo. Si era allontanato dalla comunità per minori della cittadina etnea, in cui vive con le sorelle, la notte del 13 marzo. Dando vita alle ricerche incessanti dei carabinieri della Compagnia di Paternò, coordinate dalla Prefettura di Catania, che hanno avuto esito positivo nella notte. Mohamed è stato ritrovato in buone condizioni di salute, nei pressi della chiesa di Santa Chiara. Prima del lieto fine, il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, aveva lanciato un appello «per rafforzare l’apparato investigativo, che pur si sta prodigando, per ritrovarlo» e alla «comunità cittadina e a quella dei paesi limitrofi, affinché la solidarietà, manifestata in queste ore, contribuisca fattivamente al ritrovamento di questo bambino».

