Mohamed Houssein Khalifa, il bambino scomparso nel catanese: «Aiutateci a ritrovarlo»

Un bambino di cittadinanza tunisina e chiamato Mohamed Houssein Khalifa è scomparso la notte scorsa da una comunità di Santa Maria di Licodia nel Catanese. Il piccolo è alto 145 cm e pesa circa 50 chilogrammi. Aveva un pigiama nero di marca Nike o Adidas. I carabinieri di Paternò hanno diffuso una sua foto per le ricerche. Il sindaco della cittadina Giovanni Buttò ha lanciato un appello «per rafforzare l’apparato investigativo, che pur si sta prodigando, per ritrovarlo» e alla «comunità cittadina e a quella dei paesi limitrofi, affinché la solidarietà, manifestata in queste ore, contribuisca fattivamente al ritrovamento di questo bambino».

