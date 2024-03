Hackerato il profilo Instagram di Giorgia Meloni, sul suo account spuntano i traffici in bitcoin di Elon Musk (fake)

L’attacco informatico mentre la premier era in volo dal Cairo a Roma. Intrusione respinta entro pochi minuti. Indaga la polizia postale

Il profilo Instagram di Giorgia Meloni è stato hackerato. L’attacco informatico è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 17 marzo, mentre la premier era in volo verso Roma di rientro dalla missione in Egitto. Sul suo profilo – quello «storico di Meloni aperto anni addietro», precisa Palazzo Chigi – sono stati pubblicati una storia e un post con riferimenti a scambi di bitcoin e alcuni messaggi attribuiti a un profilo fake di Elon Musk. «Grazie Elon, free Btc!», commenta la «finta» Meloni hackerata. Dopo alcuni minuti l’intrusione è stata risolta, ma nel frattempo le immagini dei contenuti fake sono state diffuse sui social. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte della Polizia Postale, fa sapere anche il governo.

