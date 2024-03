Prima sconfitta del 2024 per Sinner: fuori dagli Indian Wells contro Alcaraz. Berrettini vola in finale a Phoenix – I video

Risveglio dolceamaro per l’Italtennis. La sconfitta in semifinale di Jannik Sinner in California viene solo parzialmente addolcita dalla conquista della finale al torneo Challenger di Phoenix di Matteo Berrettini, dopo sette mesi di stop. Nella semifinale degli Indian Wells il 22enne altoatesino sfidava Carlos Alcaraz non solo per arrivare per l’ennesima volta in finale, ma per completare l’assalto al secondo posto nella classifica Amp, superando proprio lo spagnolo. La semifinale degli Indian Wells è stata interrotta dopo soli 17 minuti di gioco per pioggia, ed è ripresa dopo tre ore. Il primo set è andato all’italiano 6-1, ma ha poi ceduto nei successivi 6-2, 6-3. Il 20enne di Murcia affronterà in finale Medvedev. «Sono stato positivo durante tutta questa serie di vittorie, resto positivo anche adesso, perché ho perso in semifinale di Indian Wells che è comunque un ottimo risultato», ha detto alla fine dell’incontro che gli è valso la prima sconfitta del 2024 dopo 19 match vinti, «il prossimo torneo è Miami. Quindi sono già concentrato per Miami. Quello che mi è mancato oggi è stato il fatto di essere stato troppo prevedibile: facevo sempre le stesse cose, il che nella mia mente mi deludeva, penso che questa sia la lezione per oggi».

E mentre il talento azzurro usciva sconfitto dal Master 1000, a 400 chilometri di distanza più a est il suo collega Berrettini coronava con la conquista della finale in Arizona – la sua prima finale dal 2022 – il suo ritorno sul campo da tennis dopo il lungo stop per i problemi fisici. In semifinale ha sconfitto 7-6 (2), 7-6 (2) l’australiano Aleksandar Vukic. Nella sfida decisiva per il titolo affronterà il portoghese Nuno Borges. “E’ passato tanto dall’ultimo torneo, sto cercando di divertirmi e di godere di questi momenti sul campo” ha detto il tennista romano subito dopo il match.

