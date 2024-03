Grave malore per il dg della Fiorentina Joe Barone, salta il match contro l’Atalanta: come sta il manager

La partita Atalanta-Fiorentina, in programma oggi alle 18, è stata rinviata dalla Lega di Serie A dopo che il direttore generale del club viola, Joe Barone, è stato colpito da un grave malore. La decisione è stata presa quando molti tifosi già nell’impianto o nei suoi pressi. Secondo quanto ricostruito, Barone si è sentito male in albergo, a Grassobbio (Bergamo), vicino all’aeroporto di Orio al Serio, dove la Fiorentina era in ritiro prima della partita. Il dirigente si sarebbe accasciato mentre era in compagnia della squadra, rimasta sotto shock. Soccorso, Barone è stato trasportato a Milano dove si trova ora ricoverato in condizioni definite «serie» all’ospedale San Raffaele. «È stato disposto il rinvio della partita a data da destinarsi», ha annunciato laconicamente un messaggio audio dagli altoparlanti del Gewiss Stadium di Bergamo, mentre la Lega Serie A ha dato la stessa comunicazione anche sui suoi canali social.

