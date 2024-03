Tiziano Ferro, ufficiale il divorzio dal marito Victor Allen: «Non è un massacro o un fallimento, ma un lutto. E il dolore passerà»

Foto in bianco e nero, entrambi di spalle con in braccio i bambini: una foto di coppia. Così Tiziano Ferro ufficializza il divorzio dal marito Victor Allen, con il quale era sposato dal 2019. La fine del matrimonio non è un fulmine a ciel sereno, già a settembre il cantante aveva annunciato la separazione dal compagno. Ora ha affidato a un lungo messaggio sui social i suoi pensieri. «È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa», scrive su Instagram, «non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza». Ferro ringrazia chi gli è stato vicino, gli amici, i familiari, anche chi ha preferito voltargli le spalle. Ma ringrazia anche il compagno con il quale ha percorso una parte della della sua vita, e si fa un augurio: «Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!».

