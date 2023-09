Il divorzio tra Tiziano Ferro e il marito Victor Allen: «Ora non posso portare i miei figli in Italia»

Il cantante Tiziano Ferro ha annunciato su Instagram il divorzio dal marito Victor Allen. Ferro ha spiegato che da qualche tempo è cominciata la separazione e che adesso ha avviato le pratiche. Ma adesso tutta la sua attenzione è concentrata sui suoi figli: «Attualmente trascorrono la maggior parte del tempo con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia. Per questo con grande tristezza sono costretto a disdire gli impegni con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo». Ferro ricorda di aver portato avanti impegni musicali nonostante il parere dei medici. Ma adesso non può fare lo stesso: «Non si tratta di me e della mia salute. Si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità». Poi chiude: «Questo momento passerà. Ci vedremo comunque anche nella distanza. Vi voglio bene». Qualche tempo fa Ferro aveva fatto sapere di non aver fatto il passaporto ai figli perché il suo compagno non poteva comparire sul documento.

