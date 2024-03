Fedez e Chiara Ferragni separati anche per il compleanno del figlio Leone? Lei lo abbraccia sui social, lui lo cita appena – Il video

Il piccolo Leone compie sei anni oggi 19 marzo, festeggiato con grande affetto dalla mamma Chiara Ferragni, ma apparentemente lontano dal papà Fedez. È quello che emerge dai social dei due, dove l’influencer pubblica foto di lei abbracciata al figlio, al quale dedica un post e un video nelle stories: «Auguri all’amore della mia vita che oggi compie sei anni – scrive Ferragni – Ricordo ancora la prima volta che tipo visto e tenuto tra le mie braccia: penso che quello sia stato il momento più magico della mia vita. Grazie di avermi reso una mamma, la tua mamma per sempre». Nelle storie con un po’ di commozione, l’influencer ringrazia i fan che le stanno facendo gli auguri e spiega: «Oggi facciamo la festina e sabato sarà quella della Vitto e faremo la festina anche per lei. Volevo ringraziarvi e mandarvi un saluto, anche se in questi giorni magari ci sono un po’ meno ma piano piano tornerò».

Di Fedez nei contenuti pubblicati dalla moglie non c’è traccia. Né al momento è chiaro se i due si rivedranno dopo la separazione ormai in corso da alcune settimane. Sempre che sia stato invitato. Anche papà Fedez ha dedicato un post al figlio per il suo compleanno e per la festa del papà, anche se il piccolo Leone non compare sul suo profilo. Fedez pubblica una foto di lui in compagnia di Muhammad Yunus, banchiere indiano e Nobel per la pace. È questa l’occasione per citare, un po’ defilato, anche suo figlio: ««Onorato di aver conosciuto l’ideatore del microcredito moderno anche conosciuto come il banchiere dei poveri. Il modo migliore per festeggiare la festa del papà è confrontarsi su come garantire un futuro radioso ai nostri figli. Sono nate delle belle idee che spero possano prendere vita il più presto possibile. Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande Leone».

