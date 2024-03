Scuola di Pioltello chiusa per fine Ramadan, la diocesi di Milano approva: «Una bella iniziativa di dialogo tra religioni»

C’è anche la Diocesi di Milano tra chi plaude all’iniziativa dell’istituto Iqbal Masih di Pioltello, finita al centro del dibattito politico per la decisione di rimanere chiusa in occasione dell’ultimo giorno di Ramadan. Roberto Pagani, diacono permanente che dal 2013 è responsabile del Servizio ecumenismo e dialogo interreligioso della Diocesi meneghina, ha commentato così la vicenda a Famiglia Cristiana: «Siamo a favore di questo gesto. Di più: come i musulmani in Italia condividono e festeggiano insieme a noi cattolici il Natale e la Pasqua, trovo bello che un’iniziativa di dialogo interreligioso parta da una scuola, che si fa promotrice della creazione di un ponte tra giovani che a casa vivono fedi differenti».

La scelta della scuola di Pioltello, ha spiegato il presidente Alessandro Fanfoni, si deve a un semplice dato di fatto: quasi la metà degli studenti è di nazionalità non italiana. Di conseguenza, chiudere i cancelli dell’istituto nell’ultimo giorno di Ramadan «non è un gesto per farsi benvolere dalla comunità araba, è semplicemente il riconoscimento della specificità del nostro contesto». A scagliarsi contro la decisione sono stati soprattutto esponenti dei partiti di governo, a partire dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Tra le due parti, il diacono Roperto Pagani sembra avere ben chiaro a chi vuole esprimere solidarietà e vicinanza. «Dalle parole del preside lette in questi giorni – aggiunge Pagani – noto che c’è un lavoro dietro la scelta che punta ad aiutare i ragazzi a conoscere la cultura e la religione di loro compagni di banco. Se non prendiamo la strada della conoscenza reciproca e del rispetto, gli integralisti diventiamo noi».

Foto di copertina: ANSA/Andrea Canali | Uscita degli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih a Pioltello (18 Marzo 2024)

