Fa il gesto della pistola contro Giorgia Meloni, il caso dello studente al Senato: «Sarà punito» – Il video

Ha mimato una pistola rivolta contro Giorgia Meloni lo studente del liceo Righi di Roma, che stava assistendo alla seduta del Senato in cui erano in corso le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. Nei confronti dello studente era già intervenuta un’insegnante, che gli aveva subito abbassato il braccio. Ma quel gesto è stato visto da alcuni parlamentari che lo hanno segnalato a Ignazio La Russa. Ed è stato proprio il presidente del Senato a condannare in aula il gesto del ragazzo: «Mi corre l’obbligo di segnalare un gesto non proprio elegante, voglio essere light, avvenuto mentre salutavo gli studenti di una scuola di Roma: da parte di uno studente ci sono state due dita e il pollice alzato verso il premier immediatamente represso da una delle insegnati che mi piace qui segnalare per condannarlo nella maniera più decisiva anche se si tratta di un ragazzino». Anche la premier, prendendo la parola prima delle dichiarazioni di voto, ha accennato all’episodio: «Grazie per la solidarietà: su quanto accaduto non ho nulla da aggiungere, mi colpisce che un gesto del genere avvenga in un’Aula come questa nel giorno dell’anniversario della morte di Marco Biagi, un servitore delle istituzioni, dello Stato che ha pagato con la vita la sua disponibilità verso le istituzioni».

La preside: «Ora il consiglio di classe valuterà cosa fare»

Il caso non è si è chiuso lì, visto che la dirigente scolastica Cinzia Giacomobono ha anticipato all’Ansa che nei confronti dello studente sarà preso un provvedimento disciplinare: «Sono cose che non vanno fatte – dice la preside – Nel nostro liceo sappiamo che ci sono studenti di sinistra estrema, critici verso il governo, e studenti di estrema destra. Non è prevedibile tutto quello che i ragazzi possono fare, noi insegniamo ogni giorno ai ragazzi i valori della democrazia e del rispetto. Il Consiglio di classe valuterà il da farsi, in base al regolamento di istituto e alla gravità di quanto compiuto. Ci dispiace, chiediamo scusa, nessuno se l’aspettava».

